Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Siegburger Kiosk - Täter erbeuten Tabakwaren

Siegburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 04.07.2021, auf Montag, 05.07.2021, ist es unbekannten Tätern gelungen in einen Kiosk auf der Grimmelsgasse in Siegburg einzusteigen. Geschehen ist die Tat zwischen 22:00 Uhr und 06:30 Uhr. Ein Passant hatte den offenstehenden Kiosk im Vorbeifahren bemerkt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter Zugang über die 3-fach verschlossene Eingangstür und durchsuchten den Kiosk nach Tabakwaren. Dabei erbeuteten sie Zigaretten im Wert eines fünfstelligen Geldbetrags. Außerdem entwendeten sie Kleingeld und alkoholische Getränke.

Da momentan noch keine Täterhinweise vorliegen, erhofft sich die Kriminalpolizei Hinweise durch Zeugen, die sachdienliche Informationen zur Tat oder möglichen Tätern machen können. Hinweise bitte an die Kripo unter der Telefonnummer: 02241-541-3121.

