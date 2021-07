Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Junger Fahrer auf nasser Straße zu schnell unterwegs

Lohmar (ots)

Am 03.07.2021, gegen 20:20 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall auf der Zeithstraße bei Lohmar Heide gemeldet. Zur Unfallzeit war ein 20-jähriger Fahrer aus Marienheide in seinem BMW von Siegburg in Richtung Polhausen unterwegs. Laut Zeugen fuhr er mit unangemessen hohem Tempo und überholte verbotswidrig in einer unübersichtlichen Linkskurve einen vorausfahrenden Pkw. Bei Wiedereinscheren geriet der Wagen des 20-Jährigen auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und der Fahrer verlor die Kontrolle. Das Fahrzeug prallte zunächst frontal gegen die linksseitige Leitplanke, drehte sich um 180 Grad und prallte erneut mit dem Heck in die Leitplanke. Der Unfallwagen kam schließlich im gegenüberliegenden Grünstreifen zum Stillstand. Die 20-jährige Beifahrerin aus Neunkirchen-Seelscheid wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste im Rettungswagen behandelt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme entdeckten die Beamten Hinweise auf technische Mängel an dem verunfallten BMW und stellten das Auto zur Untersuchung der Verkehrstauglichkeit sicher. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen Verkehrsgefährdung durch grob rücksichtsloses Fehlverhalten beim Überholen.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell