Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am 05.07.2021 kam es in Sankt Augustin-Menden zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Lkw. Gegen 09:30 Uhr war ein 72-jähriger Sankt Augustiner mit seinem Fahrrad auf dem Fasanenweg in Richtung der Meindorfer Straße unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen prallte der Radler gegen das Heck eines Lkw, den ein 41-jähriger Bonner im Bereich der Einmündung Meindorfer Straße rückwärts rangierte. Er geriet unter das Fahrzeug. Der 72-Jährige erlitt schwere Verletzungen und verlor das Bewusstsein. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er in eine Bonner Klinik geflogen. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht vollständig geklärt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 02241 541-3321 an die Polizei zu wenden.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell