Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Lohmar (ots)

Seit Dienstag, 29.06.2021, wird ein Patient aus einer psychiatrischen Einrichtung in Lohmar vermisst. Der 54-jährige Frank F. hat die Einrichtung unbemerkt zu Fuß verlassen und wurde am Nachmittag noch einmal in der Lohmarer Innenstadt gesehen. Seit dem ist er verschwunden. Aufgrund seiner psychischen Erkrankung könnte er desorientiert und verwirrt sein oder unangemessen aggressiv in bestimmten Situationen reagieren. Die Kripo der Polizei Rhein-Sieg-Kreis veröffentlicht ein Foto zur Öffentlichkeitsfahndung. Frank F. ist 160 bis 165 cm groß mit untersetzter Figur und hat eine Glatze. Er trägt vermutlich eine blaue Jeanshose und ein schwarzes T-Shirt. Wer ihn sieht wird gebeten, sich unter Tel.: 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden. Foto unter folgendem link: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/sieglar-vermisste

