Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Einbrecher leistet Widerstand

Sankt Augustin (ots)

Am Montagvormittag (28.06.2021) meldeten Zeugen einen Verdächtigen in Sankt Augustin-Birlinghoven. Der Mann schlich durch die Gärten der Wohnhäuser in den Straßen Im Bungert, Am Steinmorgen und der Birlinghovener Straße. Nach den Schilderungen versuchte er mehrfach Fenster und Türen zu öffnen oder in Kellerschächte einzusteigen, was ihm in einigen Fällen auch gelang. Der Verdächtige konnte schließlich durch Zivilbeamte gestellt werden. Als er festgenommen werden sollte, leistete er massiven Widerstand. So ging er unter anderem mit einem Besenstiel auf die Beamten los. Mit Unterstützung eines Streifenteams der Wache konnte er schließlich überwältigt und mit Handfesseln fixiert werden. Zwei Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Trotzdem gab der Beschuldigte den Widerstand nicht auf und musste mit vereinten Kräften zur Wache in eine Gewahrsamszelle gebracht werden, wo er weiterhin herumbrüllte und sich aggressiv verhielt. Der 36-Jährige mit Wohnsitz in Sankt Augustin stand laut Drogenvortest unter dem Einfluss von Amphetamin. Als er später aus der Zelle zur Vernehmung durch die Kriminalpolizei gebracht werden sollte, leistete er erneut Widerstand und versuchte aus dem Gewahrsamstrakt zu flüchten. Daran musste er erneut durch den Einsatz körperlicher Gewalt und durch den Einsatz von Pfefferspray gehindert werden. Dabei wurden wieder eine Beamtin und ein Beamter, wie auch der Tatverdächtige, leicht verletzt. Den 36-Jährigen erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Verdacht des Einbruchsdiebstahls in mindestens fünf Fällen. Bereits in der Vergangenheit ist er unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten und Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten.(Ri)

