Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Troisdorfer Boutique - Zeugen gesucht

Troisdorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Modegeschäft auf der Kölner Straße in Troisdorf eingebrochen. Geschehen ist die Tat in der Zeit zwischen Freitag 25.06.21, 18:40 Uhr, und Samstag, 09:40 Uhr.

Eine Mitarbeiterin der Boutique bemerkte den Vorfall, als sie am Samstagmorgen die Eingangstür öffnen wollte und sich kein Schließzylinder mehr in der Tür befand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die unbekannten Täter durch das Entfernen des Schließzylinders Zugang zum Geschäft und durchsuchten es anschließend nach lohnender Beute. Dabei entwendeten sie Bargeld aus der Kasse, sowie Uhren und Schmuck aus Vitrinen.

Da momentan noch keine Täterhinweise vorliegen, erhofft sich die Kriminalpolizei Hinweise durch Zeugen, die möglicherweise sachdienliche Informationen zur Tat oder möglichen Tätern machen können. Hinweise bitte an die Kripo unter der Telefonnummer: 02241-541-3221.

(DW)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell