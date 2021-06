Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Geldbörsen im Rhein-Sieg-Kreis gestohlen

Rhein-Sieg-Kreis (ots)

Im Kreis ereigneten sich am Donnerstag (24.06.2021) gleich mehrere Diebstähle , bei denen die Täter unbemerkt die Portemonnaies der Geschädigten entwenden konnten.

Als eine 62-jährige Frau am Nachmittag während des Bummels ein Modegeschäft auf der Frankfurter Straße in Hennef besuchte, merkte sie im Anschluss daran, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche verschwunden war. Zuvor hatten drei unbekannte Männer, die laut ihren Angaben ein osteuropäisches Erscheinungsbild hatten, kurzzeitig so nah um sie gestanden, dass sie keine großen Ausweichmöglichkeiten gehabt habe. Die möglichen Täter waren jedoch zügig wieder weg und nicht mehr anzutreffen.

Weitere Diebstähle ereigneten sich am Donnerstag sowohl im HUMA Einkaufszentrum in Sankt Augustin als auch in Troisdorf (Frankfurter Straße und Aggerdamm). In allen genannten Fällen erbeuteten die Täter Bargeld, EC- und Kreditkarten, Personalausweise sowie anderen Karten (Bustickets, Fitnessstudioausweise, etc.).

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Täterhinweise vor. Die Kriminalpolizeien des Rhein-Sieg-Kreises bitten deshalb, je nach Tatort, unter folgenden Telefonnummern um Hinweise: Kripo Siegburg:02241/541-3121, Kripo Troisdorf:02241/541-3221,Kripo Hennef:02241/541-3521

Des Weiteren rät die Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises folgende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:

Verwahren Ihre Wertsachen eng am Körper oder in Innentaschen.

Tragen Sie ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter dem Arm geklemmt.

Führen Sie keine Pin-Nummern zusammen mit ihrer Bankkarte.

Führen Sie nur so viel Bargeld mit, wie sie brauchen.

Legen Sie Geldbörsen nicht sichtbar auf Einkaufstauschen, Körben, Rollatoren oder Einkaufswagen ab.

(DW)

