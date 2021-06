Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 100 Europaletten eines Elektrofachmarkts gestohlen

Sankt Augustin (ots)

Mitarbeiter des Saturn Außenlagers im Tannenweg in Sankt Augustin staunten nicht schlecht, als am Morgen des 17.06.2021 ganze 100 Europaletten fehlten. Am Vortag bis 16.30 Uhr waren diese noch ordnungsgemäß im Lager hochgestapelt. Der Schaden beläuft sich nun auf circa 1500 Euro.

Der Umfang und die Menge des Diebesguts werden zum einen ein geeignetes Transportfahrzeug erfordert haben, weiterhin ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich nicht um einen alleinhandelnden Täter handelt.

Die Kriminalpolizei Siegburg erhofft sich deswegen Hinweise durch Zeugen, die möglicherweise sachdienliche Informationen zu beobachteten Fahrzeugen oder zu den handelnden Tätern machen können. Hinweise bitte an die Kripo Siegburg unter der Telefonnummer: 02241-5413121

(DW)

