Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei ermittelt nach Brand eines Fahrradkellers

Sankt Augustin (ots)

Am frühen Mittwochabend (23.06.2021), gegen 18 Uhr, ist es im Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Ankerstraße in Sankt Augustin zu einem Brand gekommen.

Die Bewohner des Hauses stellten zunächst schwarzen aufsteigenden Rauch vor ihren Balkonen fest und wählten nach Verlassen des Gebäudes sofort den Notruf. Der eingesetzten Sankt Augustiner Feuerwehr gelang es dann den Brand im Keller zu löschen, so dass das Feuer nicht auf die darüber liegenden Wohnungen überschlagen konnte und auch kein Personenschaden entstand.

Laut der Feuerwehr hatten im Keller mehrere Fahrräder und ein Kinderwagen gebrannt. Dies führte zu einem Sachschaden in Höhe eines mittleren 4-stelligen Betrags.

Da jedoch keine Hinweise für einen technischen Defekt oder ein Selbstentzünden vorliegen, ist ein vorsätzliches in Brand setzen des Kellers durch bislang unbekannte Täter nicht auszuschließen. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit am oder im Objekt gesehen haben. Die Kriminalpolizei Siegburg ist hierfür unter der Telefonnummer 02241-5413121 zu erreichen.

(DW)

