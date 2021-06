Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrerin kracht in Kirchenmauer

Bild-Infos

Download

Much (ots)

Eine 24-Jährige ist am Mittwochmittag (23.06.2021) mit ihrem Opel-Kombi in die Mauer vor der Sankt Johann Baptist Kirche in Much-Kreuzkapelle gefahren. Dabei riss sie rund drei Meter der massiven Bruchsteinmauer ein. Die Fahrerin aus Much blieb nach eigenen Angaben unverletzt.

Die junge Frau war auf der Landstraße 224 (L224) von der Wahnbachtalstraße in Richtung der Landstraße 352 (L352) unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärtem Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen die Bruchsteinmauer.

Hinweise auf die Einschränkung der Fahrtüchtigkeit der 24-Jährigen durch Alkohol oder Ähnliches ergaben sich nicht. Möglicherweise ist ein Sekundenschlaf für den Unfall verantwortlich. Wegen des Verdachts der Fahrunsicherheit infolge körperlicher Mängel wurde ihr Führerschein von den Beamten sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell