Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 19-jährige Fahranfängerin überschlägt sich - leicht verletzt ins Krankenhaus

Ruppichteroth (ots)

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Dienstagabend (22.06.2021) gegen 21.15 Uhr eine 19-jährige Henneferin in einer Linkskurve in Höhe der Ortslage Ruppichteroth-Schreckenberg von der Straße abgekommen. Sie überschlug sich mit ihrem VW Polo und kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Die junge Frau war auf der Kreisstraße 17 (K17) von Ruppichteroth in Richtung Hennef gefahren. Im Kurvenbereich brach das Heck des Kleinwagens mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn aus und geriet ins Schleudern. Der Wagen prallte in die Böschung rechts neben der Straße. Dort drehte sich das Auto einmal um die eigene Längsachse und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Dabei verletzte sich die 19-Jährige leicht.

Während der Unfallaufnahme war die K17 zwischen dem Abzweig Schreckenberg und der Bundesstraße 478 kurzfristig gesperrt. Das beschädigte Auto der Henneferin wurde abtransportiert. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell