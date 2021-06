Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 13-Jähriger nach Fahrradsturz mit dem Hubschrauber in Klinik geflogen

Hennef (ots)

Am Sonntagabend (20.06.2021) ist ein 13-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf der Unterdorfstraße in Hennef-Westerhausen gestürzt. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik geflogen.

Nach bisherigen Ermittlungen war der Teenager gegen 20.30 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Unterdorfstraße in Richtung der Kreisstraße 36 unterwegs. In einer Linkskurve ist er nach rechts, vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, von der Fahrbahn abgekommen. Der junge Mann stürzte und zog sich erhebliche Gesichtsverletzungen zu. Die Unterdorfstraße hat an der Unfallstelle ein starkes Gefälle. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung ergaben sich nicht.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde der Junge von einem Anwohner betreut. Die Benachrichtigung der Mutter übernahm die Polizei. (Bi)

