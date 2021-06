Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bargeldtresor aus Bodenplatte gehebelt

Niederkassel (ots)

Mit Hilfe einer Baustellenstütze von einer benachbarten Baustelle haben Einbrechen zwischen Freitagabend (19.06.2021), 21.00 Uhr, und Samstagmorgen (20.06.2021), 02.00 Uhr, den Tresor einer Bäckereifiliale in Niederkassel-Rheidt aus der Bodenplatte gehebelt und entwendet.

Zur Tatzeit waren die Unbekannten durch die Automatiktür eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Am alten Pfarrhof", in deren Eingangsbereich die Bäckereifiliale liegt, in das Ladenlokal eingedrungen. Im hinteren Lagerraum fanden sie den Bodentresor mit den Tageseinnahmen und machten sich ans Werk. Anhand von Schuhabdrücken ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Täter handelte.

Zeugenhinweis nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

