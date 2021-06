Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Putting Green von Motorradfahrern ruiniert

Eitorf (ots)

Der Platzwart der Golfanlage am Heckerhof in Eitorf stellte am Samstagmorgen (19.06.2021) fest, dass Motorradfahrer auf der Golfanlage umher gefahren waren. Auf der über die Hauptstraße erreichbaren Kurzbahn war die Grünfläche durch grobe Motorradstollen umgepflügt und beschädigt worden. Der für die Rasenflächen zuständige Greenkeeper gab an, dass sich der Schaden auf rund 4.000 Euro beliefe.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die zwischen Freitagabend (18.06.2021) und Samstagmorgen (19.06.2021) verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung gemacht haben. Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3421. (Bi)

