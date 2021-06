Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Senior in Parkgarage beraubt

Hennef (ots)

Am Mittwoch (16.06.2021), gegen 11:30 Uhr wurde ein 79-jähriger Hennefer am Kassenautomaten der Tiefgarage am Hennefer Adenauerplatz von einem jungen Mann angesprochen. Der Fremde bat um Wechselgeld für den Parkautomaten. Als der Senior seine Geldbörse öffnete, versuchte der Unbekannte ihm die Geldbörse zu entreißen. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf die Geldbörse zu Boden viel. Als der 79-Jährige laut um Hilfe rief, ergriff der Täter die Geldscheine aus der Börse und flüchtete mit der dreistelligen Bargeldsumme in Richtung des Ausgangs. Der Flüchtige wird als 23 bis 24 Jahre alt mit südländischem Aussehen beschrieben. Er hat dunkele Haare mit Seitenscheitel. Er trug eine Jeanshose und sprach mit ausländischem Akzent. Eine nähere Beschreibung war dem unter Schock stehenden Opfer nicht möglich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3521 entgegen.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell