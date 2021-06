Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit 50 durch die 70er Zone ist eigentlich kein Problem. Eigentlich...

Bild-Infos

Download

Ruppichteroth (ots)

Die Kolleginnen und Kollegen des Verkehrsdienstes der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis haben eigentlich schon alle Fahrzeuge gesehen, die so auf den Straßen unterwegs sind - dachten sie zumindest. Am Montag (14.06.2021) fiel bei der Lasergeschwindigkeitsmessung im Bröltal ein roter Nissan Micra auf. An der Fahrzeugfront prangte ein großes 25 km/h-"Nummernschild". Die Beamten stutzten und richteten ihr Messgerät auf das Fahrzeug, um die gefahrene Geschwindigkeit zu ermitteln. An dieser Stelle sind 70 km/h erlaubt. Das Messgerät zeigte eine gefahrene Geschwindigkeit von 53 km/h an. Der Kleinwagen und sein 66-jähriger Fahrer aus Waldbröl wurden angehalten und kontrolliert. Der Mann wies eine kopierte Bescheinigung vor, dass der Nissan nur ein Leicht-Kfz sei, das man ohne Fahrerlaubnis und mit Versicherungskennzeichen fahren könne. Da bei dem völlig normal ausgestatteten Nissan Micra augenscheinlich keine Voraussetzungen gegeben waren, die für eine Ausnahme erforderlich sind, besteht der Verdacht, dass es sich um ein völlig normales zulassungspflichtiges Auto handelt.

Der Wagen wurde als Beweismittel sichergestellt. Gegen den 66-jährigen Fahrer wird nun nicht wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes ermittelt, sondern wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit einem nicht zugelassenen Auto, weil er gar keinen Führerschein besitzt. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell