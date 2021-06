Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Verletzte bei Unfällen in Windeck

Windeck (ots)

Am 13.06.2021 (Sonntag), gegen 16:00 Uhr fuhr ein 34-jähriger Kölner auf seinem Motorrad auf der Bundesstraße 256 aus Richtung der Präsidentenbrücke in Windeck-Rosbach kommend in Richtung Waldbröl. In einer Linkskurve rutschte laut Zeugen der Hinterreifen weg und der Kölner stürzte. Er rutschte mit der Yamaha einige Meter über Asphalt und über den rechten Grünstreifen in eine Böschung. Der Biker wurde leicht verletzt und stand nach dem Sturz sofort wieder auf. Nach der Untersuchung durch den Rettungsdienst wurde er zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Angehörige kümmerten sich um den Abtransport des Motorrades. Am selben Tag, gegen 18:30 Uhr war ein 34-Jähriger mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 256 von Windeck-Rosbach in Richtung Hamm/Sieg unterwegs. Zwischen Windeck-Rosbach und Windeck-Wiedenhof geriet der Fahrer aus 57537 Selbach in einer langgezogenen Rechtskurve zunächst auf die Gegenfahrbahn und schleuderte über den Gehweg in die rechtsseitige Böschung. Dort prallte das Fahrzeug ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde augenscheinlich leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Im Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi musste mit Totalschaden abtransportiert werden. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell