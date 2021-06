Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer wird bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

51750 Windeck-Gierzhagen, B 256 (ots)

Am Donnerstag, den 10.06.2021, gegen 17.45h, ereignete sich auf der B 256 in Windeck-Gierzhagen ein Motorradunfall bei dem ein 28-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Der Wittener befuhr mit seinem Krad die B 256 aus Gierzhagen kommend in Richtung Waldbröl. In einer langezogenen Rechtskurve geriet er offenbar in den Gegenverkehr und rutschte anschließend mit seinem Fahrzeug unter einen entgegenkommenden Lastkraftwagen eines 57-jährigen aus Andernach. Noch an der Unfallstelle erliegt der Mann seinen schweren Verletzungen.

Zur polizeilichen Unfallaufnahme, bei dem ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises unterstützte, musste die B 256 im Bereich der Unfallstelle bis 22.35 Uhr komplett gesperrt werden. Das Motorrad wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallurache dauern an.

