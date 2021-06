Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Pizzeria

Hennef (ots)

Am Freitag, 12.02.2021, gegen 13:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl in einer Pizzeria an der Westerwaldstraße in Hennef-Uckerath. Ein unbekannter männlicher Tatverdächtiger betrat die Räumlichkeiten durch die unverschlossene Eingangstüre und entwendete aus einer Schublade hinter der Theke eine schwarze Geldbörse. Dann verließ er die Gaststätte wieder in unbekannte Richtung. Die Angestellten befanden sich zur Tatzeit in der Küche. Die Polizei veröffentlicht auf richterlichen Beschluss nun Fotos des unbekannten Täters. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3521 entgegen. Fotos unter url.nrw/SU2021-176

