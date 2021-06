Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Abschließen - statt Zuziehen! - Möbeltresor mit Bargeld entwendet

Siegburg (ots)

Lediglich zwei Stunden war der Bewohner einer Dachgeschosswohnung am Freitagmittag (04.06.2021) aus dem Haus. Als er gegen 16.30 Uhr nach Hause kam, stand seine Wohnungstür offen und seine Zwei-Zimmer-Wohnung war komplett nach Beute durchwühlt worden. Vom Nachttisch fehlte ein Minitresor, der nicht angeschraubt war. Darin befanden sich nach Angaben des Geschädigten 3.000 Euro Bargeld. Die hinzugerufene Polizei konnte den Tathergang anhand von Spuren nachvollziehen. Die unbekannten Täter sind in den Hausflur des Mehrparteienhauses an der Alleestraße in Siegburg gelangt. Entweder hatten sie wahllos geklingelt oder die Haustür stand offen. Sie begaben sich zu der Dachgeschosswohnung im dritten Obergeschoss. Mit einem Hebelwerkzeug wurde das Türblatt vom Rahmen und mit einem Draht die Schlossfalle (Schnapper) weggedrückt. Somit ließ sich die unverschlossene Tür öffnen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 02241 541-3121 entgegen.

Die Polizei empfiehlt auch bei kurzer Abwesenheit die Haustür abzuschließen! (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell