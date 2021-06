Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Heranwachsender verteidigt Designer-Umhängetasche - Zeugen gesucht

Sankt Augustin (ots)

Am Freitagabend (04.06.2021) haben vier Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren versucht, einem 18-Jährigen aus Wachtberg eine teure Umhängetasche zu rauben. Trotz Schlägen und Tritten hielt der junge Mann seine Tasche fest und die Täter flüchteten ohne Beute.

Der 18-Jährige stand gegen 19.00 Uhr mit zwei Freundinnen auf dem Bahnsteig der Linie 66 an der Haltestelle Sankt Augustin-Zentrum in Fahrtrichtung Siegburg. Dort sprach ihn einer der jugendlichen Täter an und lockte ihn unter einem Vorwand zur Unterführung der Ost-West-Spange. Dort warteten bereits drei weitere Jugendliche. Die 165 bis 170 cm großen Tatverdächtigen forderten die Übergabe der mehrere hundert Euro teuren Umhängetasche. Da der 18-Jährige die Herausgabe verweigerte, schlug ihm einer der Täter ins Gesicht und der Wachtberger ging zu Boden. Trotz weiterer Schläge und Tritte hielt er seine Tasche fest und die mutmaßlichen Räuber liefen zunächst über die Fußgängerbrücke auf die andere Seite des Gleiskörpers und dann zwischen den HUMA-Gebäuden in Richtung der Südstraße davon. Der 18-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt.

Die Fahndung der Polizei nach den jugendlichen Räubern verlief bislang ohne Erfolg. Der Haupttäter trug bei der Tat einen gelben Pullover mit der Aufschrift "Icon". Hinweis zu seiner Identität oder der seiner Mittäter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell