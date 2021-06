Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Müllcontainer in Brand gesetzt

Niederkassel (ots)

In der Nacht zu Freitag, 04.06.2021, gegen 03:30 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei nach Niederkassel-Mondorf zur Realschule an der Langgasse ausrücken. Ein Taxifahrer hatte einen Brand im Bereich der Bushaltestelle gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand eines Müllcontainers, der jedoch völlig zerstört wurde. Auch eine angrenzende Hecke war in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Wer in der Zeit zwischen 02:40 Uhr und 03:30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell