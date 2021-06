Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung - Kripo sucht weiterhin bewaffneten Supermarkträuber

Troisdorf (ots)

Aufgrund eines richterlichen Beschlusses veröffentlichte die Polizei im April 2021 Lichtbilder von einem unbekannten Tatverdächtigen, der am 03.02.2021 den Kassierer eines Supermarktes in der Troisdorfer Innenstadt mit einem Messer bedroht und rund 1.800 Euro Bargeld erbeutet hatte. Bislang ist der entscheidende Hinweis zur Aufklärung des Überfalls noch nicht eingegangen.

Daher wenden sich die Ermittler der Kripo erneut an potentielle Hinweisgeber: Wer kennt die abgebildete Person? Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort und zu ihren Kontaktpersonen machen? Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3221.

Der unbekannte Tatverdächtige betrat am Tattag gegen 12.05 Uhr die Aldi Filiale auf der Kölner Straße. Er begab sich zu dem Aktionswarenbereich und zog sich dort angebotene weiße Lederarbeitshandschuhe an. Anschließend nahm er sich ein langes Küchenmesser in Santokuform aus der Auslage. Er stellte sich unauffällig hinter anderen Kunden an der Kasse an. Als der Kunde vor ihm bezahlt hatte, bedrohte der Unbekannte den Kassierer mit dem Messer, noch bevor dieser die Kassenschublade wieder schließen konnte. Er forderte das Geld aus der Kasse und der Kassierer übergab daraufhin die Beute. Mit den Geldscheinen in der Hand verließ der mutmaßliche Räuber das Geschäft und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Lichtbilder des Verdächtigen sehen Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://url.nrw/SU2021-110. (Bi)

