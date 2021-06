Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Siegburg (ots)

Am Montag, 01.06.2021, gegen 16:00 Uhr kontrollierten Zivilbeamte zwei verdächtige Personen in der Siegburger Waldstraße. Bei einem von ihnen, einem 30-jährigen Sieburger, fanden sie mehrere Druckverschluss-Tütchen mit Marihuana in unterschiedlicher Menge sowie Bargeld in dealertypischer Stückelung und ein Messer. Wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels wurde der 30-Jährige vorläufig festgenommen. Im Anschluss durchsuchten die Beamten seine Wohnung. Dort fanden sie größere Mengen Marihuana in eingeschweißten Tüten und Dosen. Darüber hinaus wurden Utensilien zur Portionierung und Verpackung von Marihuana sichergestellt. Gegen den Siegburger, der bereits früher wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten ist, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels eingeleitet. Der 30-Jährige schweigt bislang zu den Vorwürfen.(Ri)

