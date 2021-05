Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher stehlen Uhren und Schmuck

Troisdorf (ots)

Am Freitag, 28.05.2021, wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Troisdorf, Stockemer Weg, gemeldet. Die Bewohner, die nur für kurze Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr das Haus verlassen hatten, fanden bei der Rückkehr eine eingeschlagene Terrassentür vor. Unbekannte Täter hatten mehrere Räume durchsucht. Sie fanden Beute in Form von Bargeld, Schmuck und Armbanduhren im Wert von mehreren tausend Euro. Auch die Schlüssel eines Pkw, der in der verschlossenen Garage stand, nahmen sie mit. Möglicherweise versuchten sie das Auto ebenfalls zu stehlen, allerdings ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.(Ri)

