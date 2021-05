Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrradfahrer auf der B56 angefahren

Lohmar (ots)

Mit leichten Verletzungen ist am Donnerstag (27.05.2021) ein 83-jähriger E-Bike Fahrer ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Radler war gegen 17.45 Uhr auf dem, in beide Fahrtrichtungen freigegebenen, Radweg entlang der Bundesstraße 56 (B56) in Fahrtrichtung Seelscheid gefahren. In Höhe der Einmündung Zur Franzhäuschenstraße in Lohmar-Heide wurde er von einem rechtsabbiegenden Auto erfasst. Der 83-jährige Lohmarer stürzte und verletzte sich leicht. Zum Unfallhergang gab der 18-jährige Autofahrer an, dass er mit seinem VW Golf von der Franzhäuschenstraße nach rechts auf die B56 in Fahrtrichtung Siegburg abbiegen wollte. Nach eigenen Angaben hatte er den bevorrechtigten Pedelecfahrer nicht wahrgenommen und ihn im Einmündungsbereich angefahren.

Da nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahranfänger durch die Benutzung seines Smartphones abgelenkt worden war, stellen die Beamten das Telefon zunächst sicher. (Bi)

