POL-SU: Informieren und Codieren - Aktion gegen Fahrraddiebstahl

Sankt Augustin (ots)

Seit der Corona-Pandemie boomt die Fahrradbranche. Gehören Sie auch zu denjenigen, die sich in den vergangenen Monaten ein neues Fahrrad gekauft haben? Oder haben sie stattdessen ihr altes Rad mal wieder aus dem Keller gekramt?

Darüber, wie Sie Ihr (neues oder altes) Fahrrad bestmöglich vor Diebstahl schützen können, beraten Sie unsere Experten in den kommenden Monaten an mehreren Wochenenden beim Händler Fahrrad XXL Feld in Sankt Augustin.

An diesen fünf Samstagen sind wir jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr mit einem Infostand vor Ort:

12.06.2021, 10.07.2021, 14.08.2021, 11.09.2021, 09.10.2021

Die Präventionsaktion findet im Rahmen der regelmäßigen Fahrradcodiertage von Fahrrad XXL Feld statt. Die Polizei rät dazu, Fahrräder codieren zu lassen. Ein codiertes Fahrrad schreckt Diebe häufig ab, da der Wiederverkauf deutlich erschwert wird und das Risiko der Überführung steigt. Die Codierung ist eine Leistung des Fahrradhändlers und kostet 19,95 Euro pro Fahrrad. ADFC-Mitglieder erhalten 5 Euro Rabatt. Weitere Infos zur Fahrradcodier-Aktion finden Sie bei Fahrrad XXL Feld unter: https://www.fahrrad-xxl.de/news-events/fahrradcodierung-sankt-augustin/ (fh)

