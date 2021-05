Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw überschlägt sich auf der B8 zwischen Siegburg und Troisdorf

Siegburg (ots)

Am heutigen Freitagabend um 20:51 Uhr wurde die Polizeileitstelle über einen Verkehrsunfall auf der B 8 von Siegburg in Richtung Troisdorf informiert. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 28jähriger Lohmarer mit seinem Pkw die B 8 aus Siegburg kommend in Richtung Troisdorf. Wahrscheinlich aufgrund regennasser Fahrbahn kam er kurz vor der Brücke ins Schleudern, geriet mit dem Fahrzeug auf die Fahrbahnbegrenzung und überschlug sich. Das Fahrzeug kam mittig der Brücke auf dem Dach zu liegen. Der Fahrer, der sich alleine im Fahrzeug befand, wurde bei dem Unfall leicht verletzt und nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, so dass von einer Sachschadenshöhe von ca. 30.000 EUR ausgegangen wird. Die B8 musste während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs für ca. 1 Stunde gesperrt werden. (DS)

