Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Handwerker bestehlen Senioren

Troisdorf (ots)

Am Mittwoch, 12.05.2021 gegen 13:00 Uhr klingelten drei Unbekannte an der Wohnungstür eines Ehepaares in Troisdorf-Oberlar, Beuthener Straße. Die Männer trugen Handwerkerkleidung und gaben sich als Mitarbeiter der Stadt Troisdorf aus. Sie baten um Einlass und gaben vor, die Wasserversorgung prüfen zu wollen. Das Ehepaar im Alter von 86 und 78 Jahren wurde angewiesen, die Wasserhähne zu öffnen und den Wasserfluss zu beobachten. Währenddessen durchsuchte einer der Männer unbemerkt das Schlafzimmer der Bewohner und entwendete ein Kästchen mit Goldschmuck. Kurz darauf verließen die Männer die Wohnung. Das Seniorenpaar war Opfer einer altbekannten Masche von Trickdieben geworden.(Ri) So schützen Sie sich gegen Trickbetrug und Trickdiebstahl: - Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür an (Türspion, Blick aus dem Fenster). Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, nutzen Sie eine Türsprechanlage. - Öffnen Sie die Haus- oder Wohnungstür nicht, wenn Unbekannte geklingelt haben. - Fordern Sie von Personen, die angeben von einer Behörde zu sein, den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (Druck, Foto, Stempel). - Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie bei der Behörde nach, bevor Sie die Person einlassen. Suchen Sie die Telefonnummer möglichst selbst heraus. - Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie bestellt haben oder vom Vermieter oder von der Hausverwaltung angekündigt wurden. - Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern Angehörige oder Nachbarn hinzu oder bestellen Sie die Person zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich gegen zudringliche Personen energisch (machen Sie laut auf sich aufmerksam, um Hilfe zu erhalten, zeigen Sie abweisende Gestik und Mimik). - Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden: Notruf 110 oder ein Notfall-Fax!

