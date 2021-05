Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sachbeschädigung an Kfz - 5 Autoreifen zerstochen

Niederkassel (ots)

In der Nacht von Montag (10.05.2021) auf Dienstag (11.05.2021) haben Unbekannte die Reifen an fünf Autos in Niederkassel zerstochen. Die völlig unterschiedlichen Fahrzeugtypen waren auf der Kölner Straße und im Mariengrund ordnungsgemäß geparkt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02241 541-3221. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell