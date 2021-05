Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Scheibe von LKW am helllichten Tag eingeschlagen - Bargeld erbeutet

Eitorf (ots)

Vermutlich mit einem Nothammer hat ein Unbekannter am Dienstagvormittag (11.05.2021) die Seitenscheibe eines Lieferfahrzeuges einer Großbäckerei eingeschlagen und Bargeldtaschen entwendet. Gegen 10.10 Uhr hatte der 53-jährige Fahrer eine Bäckereifiliale in einem Supermarkt an der Poststraße in Eitorf beliefert und den Mercedes-LKW auf dem dortigen Gehweg abgestellt. Als er nach rund fünf Minuten zurückkehrte, bemerkte er die eingeschlagene Seitenscheibe. Aus dem Fahrzeuginneren fehlten drei Wechselgeldtaschen mit mehreren tausend Euro Bargeld.

Wer hat beobachtet, wie die Seitenscheibe des großflächig mit Werbung für die Bäckerei beklebten LKW eingeschlagen wurde? Wer kann Angaben zum Täter machen? Hinweise an die Polizei in Eitorf unter der Rufnummer 02241 541-3421. (Bi)

