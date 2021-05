Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vandalismus oder Einbruch - 5 Fenster an Gesamtschule beschädigt

Hennef (ots)

Der Hausmeister der Gesamtschule Hennef in der "Meiersheide" stellte am Montagmorgen (10.05.2021) fest, dass mehrere Fenster des Schulkomplexes beschädigt worden waren und offen standen. Die Fenster an vier Unterrichtsgebäuden und an der Mensa waren vermutlich aufgetreten worden. Anschließend hatten sich die Täter in den Schulgebäuden frei bewegt. Ob sie etwas gestohlen haben war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Eine auf dem Schulhof aufgefundene leere Geldkassette konnte bislang nicht zugeordnet werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. In der Zeit zwischen dem 30.04.2021 und 03.05.2021 wurde schon einmal in die Gesamtschule eingebrochen. Auch bei der damaligen Tat war ein Fenster aufgebrochen worden und die Täter ohne Beute geflüchtet.

Die Polizei nimmt Hinweise zu den beiden Taten unter der Rufnummer 02241 541-3521 entgegen. (Bi)

