Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb schlägt mit Schnapsflasche nach Mitarbeiter

Hennef (ots)

Am Samstagabend (08.05.2021) gegen 21.45 Uhr betraten zwei verdächtige Männer den Rewe-Markt an der Bonner Straße in Hennef. Einem Mitarbeiter fielen die jungen Männer sofort auf und er behielt sie während ihres Einkaufs im Auge. Einer der beiden Verdächtigen, ein 16 bis 17 Jahre alter Jugendlicher, legte neben einigen Lebensmitteln, zwei Flaschen preiswerten Whiskey und eine Flasche Obstbrand in einen Einkaufskorb. Als die beiden mutmaßlichen Ladendiebe mit der Ware den Markt ohne zu bezahlen durch den Ausgang verlassen wollten, stellte sich der Angestellte ihnen in den Weg. Die Verdächtigen ließen alles bis auf den Alkohol fallen und versuchten an dem Mitarbeiter vorbei zu rennen. Der Angestellte konnte einen Tatverdächtigen ergreifen und festhalten. Als er jedoch sah, dass der Jugendliche mit einer Flasche zum Schlag ausholte, ließ er ihn los. Getroffen wurde der Angestellte nicht und die beiden jungen Männer flohen mit ihrer Beute in Richtung der Kurhausstraße, dabei fiel eine der Whiskeyflaschen zu Boden und zerbrach.

Die Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls gegen die dunkel gekleideten Männer. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Hennef unter der Rufnummer 02241 541-3521 entgegen. (Bi)

