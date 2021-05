Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nicht genehmigte Ansammlung nach 22.00 Uhr

Sankt Augustin (ots)

Am Samstagabend meldete um 22.20 Uhr ein Anwohner aus Niederpleis eine größere Ansammlung von Personen in der Straße Am Engelsgraben.

Drei Funkstreifen der Polizeiwache Sankt Augustin wurden zur Anschrift entsandt. Die Meldung bestätigte sich, über 50 Personen hatten sich dort vor einem Kulturverein versammelt. Der interkommunale Ordnungsdienst wurde zum Einsatzort angefordert. Die weiteren Maßnahmen wurden durch diesen übernommen, die Polizei unterstützte. (Th.)

