POL-SU: Echte Handwerker - Falsche Handwerker - Schmuck weg

Siegburg (ots)

Eine 73-jährige Siegburgerin hatte am Dienstagmittag (27.04.2021) Anstreicher im Haus, die auf dem Balkon ihrer Wohnung am Nogenter Platz Malerarbeiten ausführten. Gegen 12.50 Uhr erschienen zwei weitere Handwerker an der Haustür, die sich als Wasserwerker ausgaben. Arglos aufgrund der bereits anwesenden echten Handwerker ließ die Frau die beiden 20 bis 30 Jahre alten Männer in grauen Latzhosen in ihre Wohnung. Sie gaben an, dass es einen Wasserrohrbruch gegeben habe und man nun überprüfen wolle, ob braunes Wasser aus dem Wasserhahn käme. Die 73-Jährige ging mit den Männern in die Küche und öffnete den Wasserhahn. Als sie einer der beiden Unbekannten aufforderte, ihren Schmuck abzulegen, da dieser elektrisch leitend sei, wurde sie misstrauisch und verwies die angeblichen Wasserwerker lautstark aus der Wohnung. Sie bemerkte sofort, dass eine abgelegte Halskette aus Gold fehlte und verständigte umgehend die Polizei. Die eingeleitete Fahndung nach den circa 170 cm großen, kräftigen Männern mit europäischem Erscheinungsbild, die orangefarbene Sprechfunkgeräte dabei hatten, verlief bislang negativ.

Es fehlte nicht nur die Halskette, sondern der gesamte Schmuck aus dem Schlafzimmer. Vermutlich war ein dritter Täter unbemerkt in die Wohnung gelangt und hatte in der Zeit, in der die 73-Jährige von seinen Mittätern abgelenkt worden war, den abgeschlossenen Schlafzimmerschrank aufgebrochen und hochwertigen Schmuck im Wert eines hohen fünfstelligen Betrages entwendet.

Die Polizei fragt: Wer hat die angeblichen Wasserwerker gesehen? Zeugenhinweise an die Polizei Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

