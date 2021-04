Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Brand in Mehrfamilienhaus - Bewohner mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Sankt Augustin (ots)

Bei einem Brand am Samstagmittag (24.04.2021) in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus "Am Engelsgraben" in Sankt Augustin ist der 38-jährige Bewohner der Wohnung mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen 13.25 Uhr war der Feuerwehr die Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss gemeldet worden. Sie war schnell vor Ort und konnte das Feuer in der Dreizimmerwohnung löschen. Die Wohnung war nach Abschluss der Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar.

Nach bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der 38-jährige Mieter etwas Entzündliches auf den heißen Elektroherd gelegt und es dann dort vergessen hatte. Erst als Rauch aus den Räumen drang, bemerkte er das Feuer und versuchte es selbst zu löschen. Dabei zog er sich vermutlich eine Rauchgasvergiftung zu. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Inbrandsetzung. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell