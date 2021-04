Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Sankt Augustin (ots)

Am Sonntag kam es am frühen Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Johann-Quadt-Straße in Meindorf.

Gegen 14.00 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über einen Verkehrsunfall in Meindorf, ein Kradfahrer sei beteiligt. Die eingesetzten Rettungskräfte und der Notarzt übernahmen die Erstversorgung des Verletzten, die Polizei sperrte den Unfallbereich. Der 57jährige Kradfahrer aus Sankt Augustin erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer in Begleitung weiterer Kradfahrer aus Geislar kommend in Richtung Menden unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve fuhr der 57jährige aus noch ungeklärten Gründen nach links über seinen Fahrstreifen hinaus und kollidierte dort seitlich mit einem entgegenkommenden PKW Opel einer 20jährigen Fahrerin. Der Kradfahrer stürzte zu Boden, rutschte über die Fahrbahn und kollidierte frontal mit einem dem Opel folgenden Kleinwagen eines 31jährigen Fahrers. Vor diesem blieben der Kradfahrer und das Motorrad liegen. Passanten leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zur Betreuung der Beteiligten vor Ort und der Angehörigen wurde ein Notfallseelsorger angefordert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Johann-Quadt-Straße voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Unfallaufnahmegruppe unterstütze bei der Beweissicherung, das Motorrad wurde sichergestellt. Der Kleinwagen musste ebenfalls abgeschleppt werden. Die Feuerwehr unterstütze bei den Reinigungsarbeiten der Fahrbahn. Gegen 18.00 Uhr konnte die Fahrbahn für den Verkehr freigegeben werden. (Th.)

