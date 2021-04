Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei nimmt betrunkenen Randalierer in Gewahrsam

Siegburg (ots)

Am Donnerstagabend (22.04.2021) gegen 23.00 Uhr meldete ein Anwohner aus dem Siegburger Haufeld einen offensichtlich betrunkenen Randalierer, der in seinem Vorgarten stand und an Fenster und Türen trommelte. Als die Polizei eintraf, hatte sich der Mann über einen angrenzenden Spielplatz entfernt. Der Melder wies die Beamten außerdem auf einen geparkten PKW hin, an dem ein Hinterreifen zerstochen worden war. Die Luft aus dem Reifen wich noch mit einem Zischgeräusch aus. Die Beamten konnten den Randalierer auf dem Spielplatz stellen. Bei der Durchsuchung des 30-jährigen Mannes fanden die Beamten in der Innentasche ein Messer, mit dem mutmaßlich der Reifen zerstochen worden war. Der deutlich Alkoholisierte, ein Test ergab einen Alkoholwert von mehr als 2 Promille, kam mit zur Polizeiwache. Er verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung in der Zelle.

Der 30-Jährige war bereits um 18.45 Uhr im Zusammenhang mit einem zerstochenen Reifen aufgefallen. Auf dem Parkplatz "Zum hohen Ufer" war ein Vorderreifen mit drei Einstichen beschädigt worden. Der Mann hatte sich auf dem Parkplatz verdächtig verhalten und war von der hinzugerufenen Polizei kontrolliert worden. Ein Messer fanden die Beamten zu dem Zeitpunkt nicht.

Der 30-Jährige wurde nach Ausnüchterung und Abschluss der polizeilichen Ermittlungen aus dem Gewahrsam entlassen. Das Messer bekam er natürlich nicht zurück. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell