Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung - Lagerhallen mit falschem Pass zum Drogenanbau angemietet

Hennef (ots)

Die Ermittler der Kripo im Rhein-Sieg-Kreis suchen aufgrund eines richterlichen Beschlusses mit einem Foto aus einem gefälschten Pass nach einer Person, die in Hennef eine Lagerhalle angemietet hatte, um dort Drogen anzubauen.

Im November 2019 fanden die Beamten an der Reisertstraße in Hennef eine Lagerhalle mit einer Cannabisplantage. Knapp 2700 Pflanzen standen dort in voller Blüte. Die Betreiber der Plantage konnten nicht angetroffen werden. Die Technik und die Pflanzen wurden abgebaut und vernichtet.

Bei den folgenden Ermittlungen stießen die Beamten auf die abgebildete Person, die die Halle angemietet hatte. Beim Mietabschluss hatte er sich mit einem offensichtlich gefälschten italienischen Pass auf den Namen Paltrinieri ausgewiesen. Es konnte zudem ermittelt werden, dass der Mann weitere Lagerhallen im Großraum NRW zum Drogenanbau gemietet hatte. Dazu hatte er sich als Bevollmächtigter rumänischer Speditionen ausgegeben und die Lagerflächen für hochwertige Fliesen gemietet.

Er konnte bislang nicht ergriffen werden. Zudem ist zu befürchten, dass er aktuell weitere Lagerhallen mit den falschen Personalien angemietet hat und dort Cannabisplantagen unterhält.

Die Ermittler fragen: Wer kennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort und zu seinen Kontaktpersonen machen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3521.

Das Lichtbild des Mannes finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://url.nrw/SU2021-123. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell