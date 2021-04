Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahranfänger nach Unfall aus Fahrzeug geschleudert

Siegburg (ots)

Ein 25-jähriger Mann aus Thüringen ist heute Nacht (22.04.2021) bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 56 (B56) zwischen Siegburg und Lohmar aus seinem Fahrzeug geschleudert worden. Der schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzte Fahrer kam in ein Bonner Krankenhaus.

Nach Angaben der Unfallzeugen war der junge Mann, der erst seit wenigen Monaten im Besitz eines Führerscheines ist, gegen 00.20 Uhr mit seinem Peugeot Kleinwagen auf der B56 von Sankt Augustin in Richtung Siegburg gefahren. Er versuchte ein vorausfahrendes Auto zu überholen und scherte aus. Als er bemerkte, dass ihm ein Wagen aus Richtung Siegburg entgegenkam, fuhr er mit einer starken Lenkbewegung wieder auf seine Fahrbahn zurück und verlor die Kontrolle über den silberfarbenen Peugeot. Der Wagen schleudert nach links über die Gegenfahrbahn in die gegenüberliegende Schutzplanke. Zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug kam es glücklicherweise nicht. Durch den Aufprall wurde der 25-jährige Fahrer, der möglicherweise keinen Sicherheitsgurt getragen hatte, aus seinem Fahrzeug geschleudert. Der Fahrer des vorausfahrenden PKW war zur Unfallstelle zurückgekehrt und hatte den 25-Jährigen verletzt in einem Gebüsch hinter der Schutzplanke gefunden und Erste Hilfe geleistet.

Während der Unfallaufnahme musste die B56 bis circa 02.30 Uhr gesperrt werden. Der PKW des Thüringers wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert und zur technischen Überprüfung sichergestellt. Das Smartphone des Fahrers nahmen die Beamten als Beweismittel in Verwahrung. Im Krankenhaus musste der junge Mann eine Blutprobe wegen des Verdachts des Drogenkonsums abgegeben. Ein Drogentest war positiv ausgefallen.

Der Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Drogeneinfluss ermittelt. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell