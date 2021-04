Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Verbrauchermarkt

Lohmar (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (21.04.2021), gegen 03:40 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einbruchalarm an der Birker Straße in Lohmar-Birk gerufen. Unbekannte Täter hatten die gläserne Eingangstür aufgebrochen und eine größere Menge Tabakwaren aus dem Kassenbereich gestohlen. Der Beutewert kann noch nicht beziffert werden aber allein der durch den Einbruch verursachte Sachschaden wird auf rund 20.000,- Euro geschätzt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell