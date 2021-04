Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Doppeltes Pech für Ladendieb

Sankt Augustin (ots)

Doppeltes Pech hatte gestern (13.04.2021) ein 28-jähriger Ladendieb aus Sankt Augustin. Zuerst war er in einem Supermarkt an der "Alte Heerstraße" beim Diebstahl von Lebensmitteln erwischt worden. Danach stellte die hinzugerufene Polizei fest, dass er per Haftbefehl, eben wegen Ladendiebstahls, gesucht wurde. Er war letztes Jahr in Rheinland-Pfalz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er bis heute seine Strafe nicht beglichen hatte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht, in der er nun ersatzweise eine Haftstrafe vollbüßen wird.

Ob die Haft durch das neue Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls verlängert wird, muss abgewartet werden. (Bi)

