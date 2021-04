Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Baggerschaufeln und Stromkabel entwendet

Troisdorf (ots)

Vom Lagerplatz einer Garten- und Landschaftsbaufirma an der Friedrich-Ebert-Straße in Troisdorf wurden, im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (10.04.2021) und Dienstagnachmittag (13.04.2021), vier Baggerschaufeln und circa 50 Meter Stromkabel für einen Baukran entwendet. Möglicherweise waren die Täter von der an einem Waldstück gelegene Rückseite auf das umzäunte Gelände gelangt. Das entwendete Arbeitsmaterial hat einen Wert von mehr als 5.000 Euro.

Wer hat während der Tatzeit einen verdächtigen Transporter oder PKW mit Anhänger beobachtet? Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

