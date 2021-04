Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Parfümerie

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Montag, 12.04.2021, gegen 03:00 Uhr, wurden Anwohner auf den Einbruchsalarm an einer Parfümerie am Siegburger Markt aufmerksam. Zeugen entdeckten zwei dunkel gekleidete Männer, die mit gefüllten Beuteln von dort in Richtung des Michaelsberges rannten. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, konnte die Verdächtigen jedoch nicht finden. An der Parfümerie war die gläserne Eingangstür zerstört. Zahlreiche Produkte waren aus den Auslagen entwendet worden. Der Beutewert wird auf rund 15000,- Euro geschätzt. In der Nähe des Tatortes wurde Einbruchswerkzeug aufgefunden. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Siegburg unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

