Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunkener randaliert mit Waffe

Siegburg (ots)

Am Samstagabend wurde die Polizei gegen 20.00 Uhr zu einem Supermarkt Zum Hohen Ufer gerufen. Eine männliche Person war zuvor aufgefallen, als er mit lautstarker Stimme telefonierend an einem Haus vorbeiging. Ein Passant sprach ihn an und bat um Ruhe. Daraufhin zog der Mann eine Pistole und hielt sie in die Luft. Der Zeuge folgte ihm und informierte die Polizei. Der Mann ging dann in einen Supermarkt und warf die Pistole in einen Mülleimer. Der Zeuge hatte inzwischen weitere Helfer angesprochen und auf den Umstand hingewiesen. Sie unterstützen den Zeugen und hielten den jungen Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Es wurde niemand verletzt. Eine weitere Zeugin nahm die Mülltüte aus dem Eimer und sicherte die Waffe in ihrem PKW.

Die Polizei übernahm den 31jährigen Täter, der in Siegburg wohnt. Er ist der Polizei kein Unbekannter. Nach Befragen der Zeugen hatte der Täter niemanden konkret bedroht. Die Überprüfung der Waffe ergab, dass es sich um eine Schreckschusspistole handelt. Für diese konnte der Tatverdächtige keinen Erlaubnisschein (sogenannter kleiner Waffenschein) vorweisen. Bei seiner Durchsuchung wurde noch Munition aufgefunden. Der Siegburger war alkoholisiert. Aufgrund seines Verhaltes wurde er zur Verhinderung weiterer Taten in Gewahrsam genommen und dem Polizeigewahrsam Siegburg zugeführt, ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. Die Waffe wurde sichergestellt.(Th.)

