Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Einbrüche in Firmenfahrzeuge

Sankt Augustin (ots)

Am 08.04.2021 wurden in Sankt Augustin mehrere Einbrüche in Firmenfahrzeuge gemeldet. In Mülldorf, an der Niederpleiser Straße, wurden ein Fiat Ducato und Peugeot Expert aufgebrochen und hochwertige Werkzeuge und Werkzeugmaschinen gestohlen. Ebenso betroffen war ein Citroen Jumper in der Meerstraße. Im Eibenweg wurde an einem Renault Trafic eine Scheibe eingeschlagen. Ein weiterer Tatort befindet sich im Holzweg, wo ebenfalls ein Citroen Jumper gewaltsam geöffnet wurde. In allen Fällen hatten es die Täter auf Werkzeug und Zubehör abgesehen. Der Gesamtwert der Beute beträgt mehrere tausend Euro. Aufgrund der räumlichen Nähe der Tatorte geht die Polizei davon aus, dass jeweils dieselben Täter am Werk waren. Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3321 entgegen.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell