Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Schwerverletzte bei Unfall unter Alkoholeinfluss

Hennef (ots)

Rettungsdienst und Polizei wurden am Donnerstag, 08.04.2021, um 08:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in Hennef-Hermesmühle gerufen. Zwei Frauen aus Linz am Rhein waren in einem VW Scirocco auf der Straße Am Berghang unterwegs gewesen. Die Straße endet in einer T-Kreuzung. Dies hatte die 25-jährige Fahrerin nach eigenen Angaben nicht wahrgenommen und war geradeaus gegen einen Baum gefahren. Die Fahrerin sowie ihre 24-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt, waren aber ansprechbar. Im Rettungswagen wurden die Verletzten nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamtinnen Alkoholkonsum bei der Fahrerin fest. Sie ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein der 25-Jährigen sicher. Der Unfallwagen wurde mit Totalschaden abtransportiert.(Ri)

