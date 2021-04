Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizeikontrolle bei Zusammenkunft der Tunerszene

Sankt Augustin (ots)

Am 03.04.2021 gingen ab 22.00 Uhr mehrere Meldungen mit Hinweisen auf Ruhestörungen durch Fahrzeuge in o.a. Bereich ein. Die Polizei stellte vor Ort ein Treffen in der Tiefgarage von mehreren Personen mit ihren Fahrzeugen überregionaler Herkunft fest. Es wurden Platzverweise erteilt, Verstöße gegen die CoronaSchVO konnten nicht festgestellt werden. Im Laufe des Abends wurde der Zulauf an Fahrzeugen größer. Nach erteilten Platzverweisen verlagerten die Personen ihren Aufenthaltsort auf andere Parkplätze im Stadtgebiet. Da sich mehr als 200 Fahrzeuge gesammelt hatten, wurden zur Auflösung des Treffens und Durchführung von Verkehrskontrollen Unterstützungskräfte der Einsatzhundertschaft angefordert. Die Szene löste sich bei Eintreffen der Polizeikräfte schlagartig auf. Die noch angetroffenen Fahrzeuge und Personen wurden einer Kontrolle unterzogen. Dabei unterstützten Vertreter des Ordnungsamtes der Stadt Sankt Augustin und des interkommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Lohmar die Maßnahmen. Es wurden 35 Platzverweise erteilt und 8 Verstösse gegen die CoronaSchutzVO festgestellt, die zur Anzeige gebracht wurden. Die Kontrollen verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Insgesamt waren fast siebzig Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsamt eingesetzt. (Th.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell