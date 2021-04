Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfallfahrer verletzt Mitarbeiter des Ordnungsamtes und flüchtet

Sankt Augustin (ots)

Am 03.04.2021 wurde die Polizei um 02.20 Uhr zu einem Parkplatz an der Rathausallee Ecke Grantham-Allee angefordert, ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes war dort von einem PKW angefahren worden, der Fahrer flüchtete mit seinem PKW.

Nach ersten Angaben war der 39jährige Mitarbeiter des interkommunalen Ordnungsdienstes Lohmar mit seinen beiden Kollegen dort im Rahmen einer Ruhestörung tätig. Es hatten sich dort wiederholt Fahrzeugführer getroffen, die dort laute Musik hörten. Bei der Kontrolle eines jungen Mannes startete dieser sein Fahrzeug, fuhr an und dann weg. Dabei rollte das Fahrzeug über den Fuß des 39jährigen, im Anschluss flüchtete der Fahrer mit PKW von der Unfallstelle.

Nach der ersten Aufnahme vor Ort durch die Polizei wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Da das Kennzeichen abgelesen werden konnte und vom Fahrer eine sehr gute Beschreibung vorlag, konnten die Ermittlungen an der Halteranschrift in Hennef aufgenommen werden. Der Halter wurde zunächst nicht erreicht, sein Fahrzeug konnte in der Tiefgarage festgestellt werden. Es wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Während der polizeilichen Maßnahme kam der Halter zu seinem Fahrzeug, er konnte einwandfrei als Fahrer identifiziert werden. Es handelt sich um einen 20jährigen Mann aus Hennef, der im Bereich der Verkehrsdelikte bereits mehrfach aufgefallen ist. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den jungen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der verletzte Mitarbeiter der Stadt Lohmar konnte das Krankenhaus nach ambulanter Versorgung wieder verlassen. (Th.)

