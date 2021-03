Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gelegenheit macht Diebe - Fenster zum Lüften offen gelassen

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstagabend (30.03.2021) hatte sich ein junges Pärchen gegen 22.00 Uhr schlafen gelegt. Ein unbekannter Dieb machte sich ein offenstehendes Fenster der Erdgeschosswohnung an der Kohlkauler Straße in Sankt Augustin zu Nutze und kletterte mit Hilfe eines Gartenstuhls in die Wohnung. Beim Durchsuchen einer Kommode verursachte der Täter offensichtlich Geräusche, durch die die Bewohner auf ihn aufmerksam wurden. Sie eilten aus dem Schlafzimmer und trafen im Wohnzimmer auf den Unbekannten. Der Dieb, der eine Taschenlampe in der Hand hielt, flüchtete durch die Terrassentür in den Garten und verschwand unerkannt.

Ob und was er gestohlen hat, ist bislang nicht bekannt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell